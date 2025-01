Ilrestodelcarlino.it - Rachele Zampedri è stata ritrovata: l’annuncio di Luca Zaia

Treviso, 8 gennaio 2025 – Sollievo a Mogliano Veneto (Treviso) per il ritrovamento di, la 24enne scomparsa il giorno di Capodanno e le cui ricerche avevano creato apprensione in tutto il Veneto. A darneè stato proprio il presidente della Regione: “nel pomeriggio!”, ha scritto nella serata di ieri su Facebook.era scomparsa il 1° gennaio, uscendo di casa verso le 15.30 senza mai fare ritorno. Alla famiglia aveva detto che sarebbe andata a trovare la nonna. Nella giornata di ieri, la prefettura di Treviso aveva attivato il protocollo specifico per la ricerca delle persone scomparse, condividendo una dettagliata descrizione della ragazza.stesso aveva condiviso l’allerta, esortando chiunque avesse incrociatoa chiamare il 112.