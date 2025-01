Tutto.tv - Programmazione Italia 1, cosa vedere oggi in diretta tv e streaming

Programmi1 di, 8 Gennaio 2021Mattina06:12 - Miami ViceCrockett e Tubbs lavorano in incognito, per smascherare un potente trafficante di droga La loro copertura rischia di saltare quando 4 ragazze muoiono07:01 - A-TeamMurdock e Baracus vengono arrestati per furto e rapina a mano armata Sono stati incastrati da due pericolosi killers, autori della rapina stessa07:53 - A-TeamCactus Jack Slater vuole costringere Joe Dutton a vendergli il posto di ristoro che il vecchio gestisce insieme alla sua famigliaVISIONE ADATTA A TUTTI08:44 - Chicago FireBoden e' accusato di aver ordinato ai suoi uomini di abbandonare un edificio un minuto prima che esplodesse, impedendo la salvezza di un senzatettoVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO09:38 - Chicago FireCasey affronta apertamente il Detective Voight e, in collaborazione con Antonio, poliziotto fratello di Dawson, tenta di sgominare le sue malefatteVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO10:32 - Chicago FireCasey e' nervoso perche' Voight minaccia ritorsioni se andra' a testimoniare contro di luiVISIONE CONSIGLIATA CON LA PRESENZA DI UN ADULTO11:28 - C.