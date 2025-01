Ilgiorno.it - Porto di Mare, svolta per l’ex Karma: "Entro gennaio l’ok alla bonifica. Qui sorgerà il Parco della Musica"

Leggi su Ilgiorno.it

Eppur si muove. Tre anni e mezzo dopo il comunicato in cui il Comune annunciava "nuova vita all’insegna dello sport eperdiscotecain via Fabio Massimo, adi", periferia sud-estcittà, il progetto da 11 milioni di euro, presentato da Social Music City, per la realizzazione di un ““, e non solo, nell’area dove sorgeva il, già demolito, potrebbe essere arrivato a una. L’assessore comunaleRigenerazione urbana Giancarlo Tancredi, in una risposta scritta a un’interrogazione presentata dal consigliere comunale di FI Alessandro De Chirico, annuncia che "la fine di2025 è prevista la sottoscrizioneconvenzione per la concessione del diritto di superficie, a seguitoquale l’operatore (Social Music City, ndr) potrà avviare i lavori die, contestualmente, presentare i titoli edilizi".