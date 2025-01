Thesocialpost.it - Passeggero costringe l’aereo ad atterraggio d’emergenza: Ryanair gli chiede 15mila euro di risarcimento

Leggi su Thesocialpost.it

Un comportamento definito “inaccettabile e violento” da parte di unha costrettoa deviare il volo FR7124, partito da Dublino e diretto a Lanzarote, lo scorso 9 aprile. L’incidente ha causato gravi disagi per i 160 passeggeri a bordo, che si sono visti costretti a rinunciare a un’intera giornata di vacanza.Leggi anche:costretta a rimborsare migliaia di passeggeri: costo del check-in troppo altoRitardi e disagi per i passeggeriIl comportamento violento delha provocato notevoli ritardi e danni significativi per la compagnia.ha dovuto affrontare costi aggiuntivi, tra cui pernottamenti e spese extra per i passeggeri, a causa dell’imprevisto. L’episodio ha avuto un impatto negativo, riducendo i giorni di riposo di chi era in viaggio per una rilassante vacanza estiva.