Anteprima24.it - Pallamano, Genea Lanzara: al via il girone di ritorno con la difficile trasferta di Belluno

Tempo di lettura: 2 minutiArchiviata la pausa natalizia, per laè tempo di rituffarsi nel Campionato Nazionale di Serie A Silver. Per i rossoblu, ildisi aprirà con lain terra veneta per affrontare il.La compagine allenata da Filiberto Kokuca ha chiuso ildi andata al secondo posto in classifica: all’ esordio stagionale, presso la Palestra Caporale Palumbo, la sfida trasi è conclusa in parità, sul punteggio finale di 23-23.Per capitan Milano e compagni, insomma, una sfida impegnativa ma, al contempo, importante per continuare a risalire in classifica, dopo un finale deldi andata in crescendo. “Come qualsiasi partita inci attende una gara alquanto ostica – dichiara Joel Cappellari, portiere della– il campo diè ostico da espugnare per qualsiasi squadra ben attrezzata.