Olio d’oliva non extravergine | è lui lo sgrassatore perfetto per il WC

In generale l’viene acquistato nella sua veste migliore, quella. Delicato o corposo che sia, fa parte della migliore tradizione italiana e arricchisce di gusto i nostri piatti, regalando numerose proprietà nutritive utili al benessere dell’organismo.Di minore qualità, l’viene per lo più evitato, perché non detiene tutti i principi benefici del “fratello” più ricco, e sicuramente anche meno economico.Tant’è che capita di sbagliare, per fretta, per distrazione o perché abbiamo delegato la spesa ad altri (spesso il marito, n.d.r.!). Così ci troviamo in dispensa l’, ma non. Anch’esso si presta a sostenerci in cucina, all’occorrenza, ma non solo.Si dimostra utilissimo per le pulizie domestiche, viste le sua qualità sgrassanti! Provate a versarlo nel WC e state a vedere cosa succede!non: è lui loper il WCSe anche voi, per amore del pianeta e del portafoglio, avete pian piano rinunciato ad acquistare prodotti chimici pericolosi per la salute nostra e ambientale, prediligendo i rimedi naturali, allora, resterete esterrefatte dalle potenzialità dell’