Novellara, da rifare un chilometro di strada rurale

(Reggio Emilia), 8 gennaio 2025 - Dovrà essere rifatta larealizzata dalla ditta Prandi nelle campagne di, a collegamento di un podere agricolo in località Riviera. La, infatti, non risulta a norma dal punto di vista edilizio e dovrà essere realizzata in modo corretto. Lo ha definito il Tar, il Tribunale amministrativo regionale di Parma, che ha dato ragione alle tesi dell’amministrazione comunale che riteneva che il tratto di, per quasi undi lunghezza, non fosse a norma. I lavori avrebbero dovuto comportare una sola manutenzione e rifacimento del manto originario, come da pratica edilizia e relativa relazione paesaggistica. In realtà i lavori si sono conclusi con la realizzazione di una carreggiata molto più larga, che non rispettava il progetto approvato e che utilizzava, come segnalato dai carabinieri della Forestale, materiale ritenuto dannoso.