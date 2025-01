Ilrestodelcarlino.it - Medico gratuito per gli studenti fuorisede

Confermata per tutto il 2025 la convenzione fra Serinar e Ausl Romagna, al fine di garantire l’assistenza medica generica gratuita agliche frequentano i Campus di Forlì e Cesena e sono residenti fuori sede. Tale convenzione prevede l’accesso ai servizi di medicina di base senza dover effettuare la rinuncia al propriodi base. L’iniziativa si inserisce in un percorso più vasto su cui Serinar è impegnata fin dalla sua fondazione, al fine di creare le migliori condizioni per i giovani che scelgono, per i propri studi, Forlì e Cesena. Grazie alla convenzione Serinar – Ausl Romagna, glifuori sede potranno usufruire gratuitamente di visite mediche in ambulatorio o presso il proprio domicilio, presentandosi ad un qualsiasidi Famiglia, il cui elenco è disponibile sul sito Internet dell’Ausl Romagna.