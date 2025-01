.com - Lucrezia annuncia il nuovo EP Abbaiare

La giovane cantautrice bologneseilEP, un invito ad aggrapparsi alla meraviglia primordiale che dentro di noitorna con un invito ad aggrapparsi alla meraviglia primordiale che dentro di noi, nonostante tutto, sopravvive: fuori venerdì 17 gennaio ilEP(Futura Dischi), anticipato nei mesi scorsi dai singoli Mirtilli, Los Angeles e Portami via. IlEP della cantautrice bolognese ha come centro tematico il dialogo fra l’essere umano che siamo e l’essere animale che ci siamo scordati di essere, che abbiamo addomesticato. Questo allontanamento non ha solo alterato il rapporto con noi stessi, ma ha anche deformato l’immagine degli altri animali, e dell’intero esistente, trasformando delle vite in numeri, dei corsi d’acqua in discariche, e degli oceani in cimiteri di plastica, soltanto per il profitto.