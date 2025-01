Inter-news.it - Inter, mercato dedicato ai giovani! Al via la rifondazione – TS

L’guarda al futuro con estrema attenzione: tanti i nomi nel mirino di Ausilio e Beppe Marotta per rifondare la rosa, scrive Tuttosport.– Con la sconfitta in Arabia Saudita, in casasi inizia a pensare al prossimoestivo. L’idea, come raccontato da Tuttosport, è quella di rinre la rosa. La conseguenza dei tanti infortuni in questa stagione ha mandato un segnale di allarme alla società. La rosa, nonostante sia forte, è ormai chilometratra a va rifondata. Lasarà verde, con profili diu25-26 e con uno stipendio sostenibile. Nessun stravolgimento con l’arrivo di dodici giocatori come successe nel 2023., tanti i nomi in lista. Il puntoNOMI – A partire dalle uscite, nel prossimol’farà la giuste valutazione su alcuni nomi cerchiati in rosso.