Il caso Enci rilanciato da Report fa emergere il solito problema del conflitto d’interessi

di Giovanni MQualche sera fa aè andata in onda l’inchiesta tenuta da Giulia Innocenzi sul mondo dell’, Ente nazionale cinofilia italiana. L’è quell’associazione che dipende dal ministero dell’Agricoltura che cataloga le razze canine – la quale dovrebbe preservarne le qualità/caratteristiche – oltre che a gestire i vari eventi, nazionali e non, di sport cinofili.Oltre a farla crudeltà con la quale i cani vengono trattati e il mancato controllo della “filiera”, questa inchiesta fa salire a galla un altro dei maggiori problemi del nostro paese: le nomine senza un criterio e una competenza effettiva. Se togliamo la lente d’ingrandimento dal principale settore di cui l’si occupa, scopriamo che, al comando, si susseguono personaggi di dubbia professionalità. Tutto questo, come al, mentre qualcuno passa anni a specializzarsi sudando ogni pezzo di carta che gli verrà assegnato.