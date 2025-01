Game-experience.it - Freedom Wars Remastered, la recensione: rigido e datato, un vero peccato

Leggi su Game-experience.it

Dicembre 2015: PSvita era già diventata una piattaforma che preoccupava sempre più giocatori e azionisti, povera di IP di rilievo e senza lo slancio che aveva caratterizzato l’intera vita della precedente Playstation Portable. Tuttavia, quattro anni dopo il lancio, la portatile Sony sopravviveva grazie a un elenco crescente di cassettine (e giochi in esse contenute) che normalmente non sarebbero mai usciti dai confini del Sol Levante; cassettine come quella, tornando al dicembre 2015, del titolo di genere “monster hunting”. Oggi, nel 2025, Bandai Namco propone agli utenti PS5 unaabbastanza inaspettata proprio di, che abbiamo provato per voi nelle scorse settimane e che, a dirla tutta, già al lancio non era un videogioco perfetto. A maggior ragione dieci anni dopo, nonostante il lifting estetico ha comunque subito lo scorrere inclemente del tempo, e non ci ha propriamente entusiasmato.