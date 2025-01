Inter-news.it - Esposito, un futuro a tinte azzurro. Spalletti crede in lui – TS

Sebastianosi sta godendo il suo momento ad Empoli. L’attaccante ex Inter è finito nel mirino di Lucianocon la Germania sullo sfondo, scrive Tuttosport. LAVORO – Da ragazzino il sogno di diventare come Francesco Totti. Adesso invece si è ripreso la Serie A con l’Empoli dopo due anni passati in giro in prestito in Serie B. Sebastiano, con la maglia dei toscani, è tornato a brillare. Antonio Conte lo lanciò in prima squadra a diciassette anni: l’attaccante campano rispose con il gol al Genoa (secondo più giovane marcatore della storia interista dopo Mario Corso) e il rigore procurato contro il Dortmund. In Toscana, scrive Tuttosport, ha trovato l’habitat ideale per esplodere. Cinque gol nelle ultime cinque giornate l’hanno lanciato in orbita per un totale di 7 reti nelle girone d’andata.