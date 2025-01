'Don Diana camorrista', editore condannato per diffamazione

Leggi su Ildenaro.it

Il Tribunale casertano di Santa Maria Capua Vetere hala Libra Editrice, editrice dei quotidiani Cronache di Caserta e Cronache di Napoli, per avere diffamato, 21 anni fa, don Peppe, il prete anticamorra ucciso con 5 colpi di pistola, nella sua chiesa di Casal di Principe, il 19 marzo del 1994. Lo rende noto Roberto Saviano, in un articolo pubblicato sul Corriere della Sera. I fratelli del sacerdote dovranno essere risarciti con 100mila euro per un articolo pubblicato il 28 marzo 2003 dal Corriere di Caserta nel quale il sacerdote venne definitoe custode delle armi della mafia casalese. La famiglia di don Peppe, in particolare i genitori, Iolanda Di Tella e Gennaro, presentarono subito una denuncia ma hanno avuto giustizia a distanza di 21 anni, dopo la loro morte.