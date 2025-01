Inter-news.it - Correa, l’Inter comunica l’esito degli esami strumentali: condizioni

Joaquin Correa si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro elongazione al soleo della gamba sinistra. Le sue condizioni saranno valutate giorno dopo giorno.