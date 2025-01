Cina | Xizang schiera satelliti per soccorsi dopo sisma di magnitudo 68

Romadailynews.it - Cina: Xizang, schiera satelliti per soccorsi dopo sisma di magnitudo 6,8

Pechino, 08 gen – (AgenziaXinhua) – Lahato diversidi telerilevamento per catturare immagini delle aree colpite dal terremoto nella regione autonoma sud-occidentale cinese delloche questa mattina undi6,8 ha colpito la contea di Dingri. Otto, tra cui idella serie Gaofen e un satellite per il monitoraggio del carbonio dell’ecosistema terrestre, sono stati mobilitati per osservare le aree colpite dal, secondo il China Center for Resources Satellite Data and Application. Entro ieri pomeriggio iavevano scattato immagini otto volte. Il centro ha dichiarato che disporra’ altricon una risoluzione piu’ alta per scattare immagini e fornire informazioni piu’ precise sulla situazione post-terremoto.