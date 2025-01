Quifinanza.it - Chi è il nuovo Ad della Roma Alessandro Antonello, la carriera e i piani

Leggi su Quifinanza.it

L’Asavrà, presto, unAd dopo l’addio dello scorso settembre di Lina Souloukou. Il nome ormai certo è quello di, attuale amministratore delegato corporate dell’Inter, in nerazzurro da 10 anni. Il dirigente ha superato in corsa Marzio Perrelli, attuale Executive vice president di Sky Italia, che dalla sua era forte di ben due colloqui avuti con la presidenza giallorossa Friedkin. L’ufficialità si avrà solo dopo che verrà formalizzato l’addio diall’Inter, con la firma che, salvo clamorosi stravolgimenti, potrebbe esserci già nelle prossime settimane. La data più probabile, al momento, è quella del 1° febbraio 2025.Ad, la scelta diA giocare a vantaggio dinel casting, ci si passi il termine, organizzato dai Friedkin per ilAdAsè stata sicuramente la conoscenza diretta con la proprietà giallorossa.