Bressanone donna trovata senza vita dai passanti | potrebbe essere morta di freddo

Il macabro ritrovamento è stato fatto per caso da alcuniin una zona periferica della cittadina altoatesina. La vittima è stata identificata come unadi 56 anni, residente adal 2009.Unaper ildopostatasul bordo della strada a, in via Castelliere. La tragica scoperta, come riportato dal quotidiano Dolomiten, è stata fatta da alcunila mattina dell’Epifania.La, 56enne di origini somale, viveva adal 2009, risiedeva in un appartamento nel centro storico, ma secondo quanto riportato dal quotidiano, nelle ultime notti avrebbe dormito all’aperto.Sul caso indagano i carabinieri: escluse cause di morte violenta o tracce di incidenti, l’autopsiachiarire se lasiaassiderata.