Biasin | Inter fa male esattamente come ieri Ma serve lucidità!

Fabrizioha sottolineato la sua amarezza, da tifoso dell’, per la sconfitta in finale di Supercoppa Italiana contro il Milan, invitando però a una riflessione.IL RAGIONAMENTO – Fabriziosi è espresso sul suo account X in merito al ko subito dall’contro il Milan con il punteggio di 2-3. I nerazzurri hanno perso l’occasione di conquistare il primo trofeo stagionale, dimostrando una scarsa tenuta mentale nel non saper conservare il doppio vantaggio: «Il giorno dopo fail giorno prima: perché era una finale, perché era un derby, perché stavi vincendo 2-0, perché hai sbagliato tanto. Poi bisogna avere ladi comprendere che esistono gli avversari (e sono stati bravi, altri sotto di 2 gol si sarebbero arresi), esistono i limiti di una squadra – l’– che è molto forte matutte le altre non è infallibile e, soprattutto, esistono le sconfitte».