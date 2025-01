ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2025 | I DEBUTTI DI LEOPARDI 241% ZORRO 137% E BRIGNANO LA VINCITA ALL’EREDITÀ

Bubinoblog - ASCOLTI TV 7 GENNAIO 2025: I DEBUTTI DI LEOPARDI (24,1%), ZORRO (13,7%) E BRIGNANO, LA VINCITA ALL’EREDITÀ

Leggi su Bubinoblog

TV 7• Martedì •Glitv di martedì 7con la sfida tra. Ecco tutti i dati di ieri. GruppiR A I24H – xPT – xM E D I A S E T24H – xPT – xTg1 Mattina – xTg1 – xUnoMattina – 808 17.20Storie Italiane – xStorie Italiane – xE’ Sempre Mezzogiorno! – xTg1 + Economia – x + xPres. La Volta Buona – xLa Volta Buona – 1384 15.30 + 1639 16.90Il Paradiso delle Signore – xTg1 – xPres. La Vita in Diretta – xLa Vita in Diretta – xL’Eredità – xL’Eredità – xTg1 – xCinque Minuti + Affari Tuoi – x + 6554 30.14: Il Poeta dell’Infinito – 4112 24.08Porta a Porta – xPrima Pagina Tg5 – xTg5 – xMattino 5 News – x + xForum – xTg5 – xBeautiful – xEndless Love – xUomini e Donne – x + xAmici di Maria De Filippi – xGrande Fratello – xMy Home My Destiny – xPomeriggio 5 – x + xPomeriggio 5 Saluti – xLa Ruota della Fortuna – xLa Ruota della Fortuna – xTg5 – xStriscia La Notizia – xAmore e Vendetta:– 2161 13.