Game-experience.it - Xbox Developer Direct 2025 è in arrivo a breve e sarà il “più grande di sempre”, per un insider

L’, secondo quanto trapelato,nientemeno che l’episodio “piùdi”. Previsto entro gennaio, questo appuntamento comunicativo potrebbe di conseguenza svelare grandi novità su titoli di punta del catalogo, alimentando ovviamente la curiosità degli appassionati.Addentrandoci nello specifico della questione, a condividere queste nuove informazioni è stato Colt Eastwood,affidabile in ambito Microsoft, suggerendo con alcuni messaggi che allo show saranno presenti giochi di un certo peso.Colt Eastwood, noto leaker del mondo, ha affermato proprio in queste ore che il prossimo“il piùdi”. Stando ai suoi tweet, l’evento dovrebbe svolgersi entro una o due settimane e concentrarsi su giochi previsti per il futuro, lasciando da parte titoli già ben noti come Avowed e South of Midnight.