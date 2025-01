Zonawrestling.net - WWE: Confermata la data di NXT Vengeance Day

Il primo PLE di NXT del 2025 si terrà il 15 Febbraio e sarà NXTDay.Tramite un comunicato stampa rilasciato sul proprio, sito la WWE informa cheDay si svolgerà alla Entertainment & Sports Arena di Washington, D.C.Sarà il primo PLE dopo 9 anni a svolgersi di nuovo nella capitale degli Stati Uniti. I biglietti saranno in vendita dal 10 Gennaio, mentre la prevendita partirà domani.Non bisogna dimenticarsi però della puntata di domani di NXT, New Year’s Evil, che si terrà allo Shrine Expo Hall di Los Angeles, dove oltre ai match titolati ci sarà anche la presenza di The Rock, come annunciato da lui stesso a Raw.