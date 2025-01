Ilfattoquotidiano.it - Terzo mandato, Zaia: “Se il governo impugnerà la legge della Campania, bisognerà attendere la sentenza della Consulta”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Se ildovesse impugnare laRegionesul, poi dovremmo capire cosa dirà la Corte costituzionale, ossiaunache dirà se laè sulla strada giusta oppure no”. Lo ha detto oggi il presidente del Veneto, Luca, nel corso di un punto stampa nella sedeGiunta regionale. “Se ci sono i Giochi Olimpici in Veneto è grazie a me, perché ho pensato io a questa candidatura e per me è una grande soddisfazione. Per cui poi si vedrà cosa accadrà, non ho ben capito se la scadenza del miosarà a ottobre 2025 oppure nella primavera del 2026. Nel secondo caso, siccome le Olimpiadi si terranno a febbraio, potrei essere presente anche per l’apertura dei Giochi olimpici”, ha aggiunto il governatore leghista.L'articolo: “Se illala” proviene da Il Fatto Quotidiano.