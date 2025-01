Quifinanza.it - Sciopero marittimo di 24 ore dell’8-9 gennaio, gli orari della protesta

Il mese diprevede un calendario fitto di scioperi che metteranno a dura prova la mobilità dei cittadini. Tra i settori coinvolti c’è quello, previsto per l’8 e 9, con ripercussioni soprattutto in Sicilia. A incrociare le braccia per 24 ore saranno il personaleSoc. Siremar – Caronte & Tourist Isole Minori Regione Sicilia e i rimorchiatori del porto di Taranto. Lopotrebbe mettere in crisi i collegamenti marittimi con le isole minori.Loin programmapromette di mettere a dura prova la mobilità dei cittadini. Dopo le mobilitazioni generalizzate del 2024, il nuovo anno si preannuncia difficile per i viaggiatori occasionali e i pendolari, che dovranno organizzarsi per minimizzare i disagi. Durante il primo mese del 2025 sono previsti infatti una serie di scioperi che coinvolgeranno il settore, ferroviario, il trasporto pubblico locale e il settore aereo.