Calciomercato.it - Roma, Le Fée-Sunderland: tutto confermato, ecco la chiave – ESCLUSIVA

Il centrocampista francese si appresta a lasciare il club giallorosso dopo soli sei mesi. Nuova avventura in Inghilterra per luiCome anticipato in mattinata, Enzo Le Fée è sempre più vicino al. Il centrocampista francese ha infatti parlato con il tecnico della formazione inglese, Régis Le Bris, che lo ha già allenato al Lorient nella stagione 2022-2023., Le Fée-laIl #ha aumentato il pressing su #LeFee. Il francese aveva avuto anche dei contatti con il RealBetis#calciomercato@calciomercatoit— Eleonora Trotta (@eleonoratrotta) January 7, 2025I contatti tra i due sono stati positivi e la trattativa è sempre più vicina alla chiusura, con la formula del prestito. Pagato la scorsa estate 23 milioni di euro, il centrocampista giallorosso non ha mai realmente convinto e, sotto la gestione di Claudio Ranieri, è stato utilizzato con il contagocce.