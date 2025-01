Ilrestodelcarlino.it - Osimana e Fabriano, ripartenza choc: "Ma non meritavamo di perdere"

Un inizio 2025 da dimenticare perCerreto. Entrambe sconfitte nella prima del nuovo anno che coincide anche con la prima giornata del girone di ritorno in Eccellenza. Piena di rabbia la sconfitta dell’che le prova veramente tutte, in casa, contro il Matelica, seppur solo nel secondo tempo (ormai un’abitudine per i senzatesta in questa stagione che lasciano spesso un tempo e un gol all’avversario prima di iniziare a premere sull’acceleratore), ma viene fermata nella ripresa da due pali (uno colpito anche nel primo tempo) oltre a delle decisioni assurde dell’arbitro jesino Uncini che non decreta almeno uno (netto quello su Triana) dei tre rigori reclamati dai giallorossi. "Quando una partita è stregata non ci sono possibilità di riprenderla - dice uno sconsolato Mauro Chiodini, direttore sportivo dei giallorossi -.