Ilrestodelcarlino.it - Omicidio di Comunanza, il racconto di Funari: escalation imprevista

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Ascoli), 7 gennaio 2025 – Claudioha fornito la sua versione dei fatti durante l’interrogatorio di garanzia condotto in videoconferenza dal giudice Annalisa Giusti, presente il procuratore Umberto Monti. Difeso dall’avvocato Olindo Dionisi,è accusato dell’di Renzo Paradisi e del tentatodi Maria Antonietta Giacomozzi, avvenuti il 23 dicembre scorso nella loro abitazione. Il 42enne ha negato qualsiasi premeditazione o volontà di arrecare danno, sostenendo che l’episodio sia stato il risultato di un’ha spiegato di essersi trovato casualmente nell’abitazione dei coniugi Paradisi dopo aver avuto un incidente con la sua auto, che aveva lasciato in un’officina. In cerca di un passaggio per tornare indietro, si sarebbe fermato dai Paradisi, con cui aveva un rapporto legato alla loro figlia.