Quotidiano.net - Meloni-Musk: cos’è Iris², il sistema satellitare Ue anti-Starlink, e perché l’Europa ha paura di SpaceX

Roma, 7 gennaio 2024 – Sicurezza nazionale ed europea. Equilibri politici mondiali. Il ruolo di Elon(vicinissimo a Donald Trump) nella gestione dei sistemi di comunicazione e la sua influenza anche attraverso X (ex Tweeter) sull’esito delle elezioni politiche in Europa e nel mondo. Il ruolo di Giorgianei rapporti fra America ed Europa. Sono solo alcuni dei temi che si intrecciano nella vicenda di un’intesa fra l’Italia (smentita dal governo) e, la società di, che gestiste il: un mini esercito di satelliti per la sicurezza delle telecomunicazioni. Un“americano” che preoccupae non da oggi. Tanto che la Ue da diversi anni ha investito risorse in undi protezionealternativo. Ildi geo-navigazione Galileo, la rete di osservazione della Terra Copernicus, la costellazione per l'internet