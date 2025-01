Metropolitanmagazine.it - Lady Gaga e Bruno Mars sono in vetta alla Classifica Billboard con “Die With A Smile”

raggiungono il primo posto dellaHot 100 con Die, brano pubblicato lo scorso agosto e che sarà contenuto nel nuovo album dell’artista in uscita il prossimo febbraio.Il brano segna la sesta numero Uno per la Germanotta, mentre per il cantautore di Honolulu è la nona volta al vertice. Nelle quattro settimane di novembre, Dieè stata al secondo posto, per poi a dicembre cedere il passo ai brani natalizi che hanno stravolto la top ten, facendo scivolare il duetto tra i due artisti#17. La settimana dal 27 dicembre al due gennaio, c’è stato un calo (fisiologico) dell’ascolto dei brani tradizionali del periodo festivo osservato dopo il 25 dicembre. Pochi giorni prima laera invasa dai classici natalizi, che occupavano i sedici posti più alti della chart.