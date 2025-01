Ilfattoquotidiano.it - John Elkann entra nel cda del gruppo Meta di Mark Zuckerberg. “Onorato di contribuire all’innovazione”

, presidente delfranco italiano Stellantis e amministratore delegato della holding finanziaria olandese Exor, siederà nel consiglio di amministrazione di(Facebook, Instagram, Whatsapp). Il colosso guidato da, che vale in borsa 1.600 miliardi di dollari, ha annunciato la nomina di tre nuovi consiglieri. Oltre adno a far parte del board Dana White e Charlie Songhurst.“Sonodi poteral futuro di una delle aziende più significative del 21esimo secolo,” ha affermato. “Sono felice di apportare al consiglio la mia esperienza globale e una prospettiva di lungo termine, in una fase in cuicontinua a plasmare e estendere i confini dell’innovazione e della tecnologia”. Per, “Dana,e Charlie porteranno un insieme di esperienze e di prospettive che ci aiuteranno ad affrontare le enormi opportunità che ci attendono con l’intelligenza artificiale, i dispositivi indossabili e il futuro della connessione umana”.