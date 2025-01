Quotidiano.net - Il braccio di ferro continua, Teheran interviene sul caso Sala: “Nessun legame con Abedini”

Roma, 7 gennaio 2025 – Due ore e trenta minuti di audizione davanti al Copasir per il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano. E l’Iran che fa sapere che Ceciliaè sotto inchiesta per “aver violato le leggi della Repubblica Islamica”, senza circostanziare il merito dell’accusa e sostenendo che non c’ècon il, che peròritiene “una forma di presa di ostaggio nei confronti di cittadini del nostro paese”. Mentre il Financial Times scrive che ildella giornalista romana detenuta nel carcere di Evin rappresenta per Giorgia Meloni “la sfida diplomatica più dura da quando ha assunto l’incarico” il governo prova a muovere i primi passi per la liberazione di, proprio mentre arrivano le dimissioni della direttrice del Dis Elisabetta Belloni e anche questo diventa motivo delle domande dei componenti del comitato.