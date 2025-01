Calciomercato.it - I 7 migliori colpi di calciomercato a gennaio in Serie A negli ultimi 10 anni: quanti affari

Leggi su Calciomercato.it

Scopri quali sono, per noi, i 7diinA dalla stagione 2014/2015: tantie qualche acquisto dimenticato Mohamed Salah alla Fiorentina nel 2015 (LaPresse) –.itIldinon regala spesso forti emozioni e, specialmente nellessime due sessioni invernali, è diventato sempre più complicato trovaredegni di nota inA. Non sempre, però, è stato così e abbiamo quindi voluto fare un salto nel tempo e ripercorrere gli10di campagna acquisti invernale per il nostro campionato.In questo focus troverete 7 calciatori che hanno cambiato squadra, sia in prestito, che a titolo definitivo, durante il mese didalla stagione 2014/2015 alla 2023/2024. Non abbiamo voluto inserire quei giocatori che sono tornati in determinati club per la seconda volta, ma solamente prime esperienze.