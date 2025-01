Ilgiorno.it - Giù dal tetto della caserma e poi caramelle per tutti

CASALPUSTERLENGO (Lodi)La Befana scende daldei vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo: come tradizione impone, ieri pomeriggio, con il calar del sole, un pompiere travestito da vecchina è sceso in mezzo ai bambini che la stavano aspettando sullo spiazzo antistante la sede casalina di piazza Repubblica, distribuendoe dolciumi. L’attesa dell’evento è stata attorno al falò acceso e alimentato dalle 16.30. I pompieri del comando di Lodi, insieme ai membri dell’Associazione Nazionale dei Vigili del Fuoco del Corpo Nazionale, invece, si sono recati ieri mattina nel reparto di Pediatria e al Pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Lodi per incontrare i bimbi ricoverati e regalare un momento di svago e spensieratezza. La festa è poi continuata nella sede del comando di viale Piacenza dove sono stati allestiti giochi per grandi e piccini mentre la befana ha distribuito calze e giochi ai piccoli presenti.