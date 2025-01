Cultweb.it - Cosa vuol dire Jumanji la parola che ha dato il titolo al cult movie con Robin Williams?

non è solo il nome di un gioco mortale o di una serie di film avventurosi, è un concetto che intreccia magia, crescita personale e sfide al confine tra realtà e fantasia. Si tratta di unazulu che significa “molti effetti” e allude alle conseguenze imprevedibili e straordinarie che il gioco scatena. Il termine è stato introdotto al mondo da Chris Van Allsburg nel suo libro per bambini, che ha ispirato l’iconico film del 1995. La trama segue Alan Parrish, interpretato da, un uomo intrappolato per 26 anni nel gioco. Quando viene liberato, deve aiutare i nuovi giocatori a completare il gioco e a ripristinare la normalità. Missione molto difficile se si pensa che ogni turno provoca eventi straordinari e pericolosi che sconvolgono la realtà, con apparizione di animali selvaggi, disastri naturali e sfide che i giocatori devono affrontare per sopravvivere.