Castelfidardo a ritmo brasiliano. Il patto di amicizia danza sulle note

E’ undicon Barra do Ribeiro ispirato dalla comune vocazione per la musica e gli strumenti a mantice. Una delegazione fidardense composta dal sindaco Roberto Ascani, dall’assessore alla Cultura Ruben Cittadini e dall’ambasciatore della fisarmonica Antonino De Luca, è stata invitata al Festival international da Gaita che si svolge nella cittadina brasiliana situata nello Stato del Rio Grande do Sul, regione metropolitana di Porto Alegre. Una terra legata alle tradizioni e alla cultura italiana, nota come capitale della cornamusa (simbolo del Rio Grande do Sul) e per la fabbrica di Gaitwiros, una realtà con cui condividere eccellenze artigianali e passione artistica. A fungere da intermediari, il Console Valerio Caruso e il fisarmonicista Renato Borghetti che dal 2012 ad oggi ha concretizzato un progetto visionario: creare localmente una fabbrica di fisarmonica ove stati prodotti strumenti gratuiti per circa duemila bambini, interessando 25 scuole da tre regioni di Brasile e Uruguay e coinvolgendo 670 alunni nel solo 2024.