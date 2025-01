Amica.it - Capelli over 60 anni: tagli d’autore e da sfilata

Leggi su Amica.it

Abbiamo visto come portare ilunghi a 60sia una mossa facile e molto cool. Una dichiarazione d’intenti e di libertà che sempre più donne (ma anche attrici e modelle come Elisabetta Dessy) scelgono di praticare. Le sfilate, ma anche Pinterest (nuova fucina di tendenze), offrono60 di spessore.d’autore e dache rompono tabù e confini di tempo ed età. Per farsi hairlook di tendenza, da perderci la testa. Scopriamoli insieme, percorti, medi e lunghi.60:d’autoreC’è qualcosa di più cool di un caschetto corto e leggermente mosso? C’è il caschetto naturalmente grigio e bianco, brizzolato, portato con naturalezza da una donna che ha superato i 60