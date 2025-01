Oasport.it - Basket: Sassari cade a Cholet, playoff di Europe Cup appesi a un filo per i sardi

Si è appena conclusa al La Meilleraie dila sfida valevole per la terza giornata della seconda fase diCup e sul parquet francese sono scesi in campo i padroni di casa e il Banco di Sardegna. Dopo due ko quella transalpina era una trasferta decisiva per iper restare in corsa per i, con anche i francesi obbligati a vincere dopo un successo nei primi due turni.Parte subito in salita il match per, che subisce un parziale di 7-0 e trova i primi punti solo dalla lunetta dopo 3’30” di gioco. Non rallenta loe dopo 4’ tocca la doppia cifra di vantaggio, con iche provano a rientrare in partita, ma non riescono a richiudere il gap con i padroni di casa che nel finale di quarto toccano il massimo vantaggio sul +16, prima che la tripla di Tambone firma il 30-17 con cui si va al primo stop.