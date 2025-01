Movieplayer.it - Anne Hathaway scherza sul look di Jeremy Strong ai Golden Globes usando una foto di Pretty Princess

Leggi su Movieplayer.it

>Anne> <>Hathaway> ha ironizzato sul <>look> scelto dal suo amico <>Jeremyai2025 paragonandolo a Mia Thermopolis. <>Anne> <>Hathaway> ha <>scherza>to su Instagram dopo aver visto il <>look> scelto dal suo amico e collega <>Jeremyper i2025. L'attore era nominato per la sua interpretazione nel film The Apprentice e ha sfilato indossando un cappello dello stesso colore del completo di Loro Piana, un verde menta pastello che ha diviso le opinioni degli esperti di moda e degli spettatori. Il post di <>Anne> <>Hathaway> Condividendo un confronto con unache la ritrae nel ruolo di Mia Thermopolis in, <>Anne> <>Hathaway> ha <>scherza>to in modo affettuoso con il suo co-protagonista nel film .