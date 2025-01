Udine20.it - 2 startup friulane selezionate per il più importante evento tech al mondo

Leggi su Udine20.it

Uniche rappresentanti del Friuli Venezia Giulia, le dueinnovativeAI4IV di Amaro ed ECM Gems di Pagnacco – che aderiscono al “Progetto” di Confindustria Udine – sono stateda ICE/Ita per presentarsi gratuitamente al Padiglione Italia a Eureka Park, l’area espositiva dedicata alledel CES 2025 Consumer Electronic Show, che si svolgerà dal 7 al 10 gennaio a Las Vegas.Il CES è il piùal, in cui vengono presentate tutte le novità e i trend dell’universo digitale nelle sue diverse declinazioni, un luogo di incontro mondiale, il terreno di prova per gli innovatori, un palcoscenico globale dove le tecnologie di nuova generazione vengono introdotte sul mercato.Grande è la soddisfazione degli Industriali friulani e delle dueper questa partecipazione dal momento che il Consumer electronics show rappresenta una vetrina nella quale lee le PMI innovative hanno la possibilità di confrontarsi con il mercato statunitense, da sempre principale punto di riferimento mondiale per l’elettronica di consumo.