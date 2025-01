Calciomercato.it - Tegola Calhanoglu, Inzaghi furioso in panchina: cosa è successo

Il turco costretto ad uscire dal terreno di gioco per un risentimento muscolare: il tecnico dell’Inter non la prende beneNon fortunata la trasferta saudita per l’Inter di Simone. Oltre al problema fisico che ha tolto Thuram dalla finale di Supercoppa, i nerazzurri fanno i conti ora con l’infortunio rimediato danel corso del primo tempo della gara contro il Milan.in(LaPresse) – Calciomercato.itIl centrocampista turco, già protagonista in avvio di gara per un presunto fallo su Musah non sanzionato da Sozza, poco dopo la mezzora ha accusato un fastidio agli adduttori ed ha chiesto il cambio. Al 35?ha chiamato fuori l’ex rossonero e ha lanciato nella mischia Asllani. In contemporanea alla sostituzione, Theo Hernandez è entrato in maniera dura su Dumfries, facendo scattare l’allarme anche per l’esterno olandese.