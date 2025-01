Ilrestodelcarlino.it - "Simonetti, la richiesta danni al Comune è curiosa"

Il consigliere comunale del Pd, Andrea Perticarari, interviene dopo le parole dell’imprenditoresul progetto del centro commerciale a Piediripa. "L’intervista a– spiega – fa emergere con chiarezza le contraddizioni nei fatti e politiche legate alla questione. In primis è da registrare l’ennesima dimostrazione dell’assenza di una guida politica della città. L’imprenditore rappresenta con chiarezza il favore del sindaco Parcaroli, ma lo stesso evita di esercitare il suo ruolo nascondendosi dietro ad un dito e lasciando tutto nelle mani dei consiglieri con modo pilatesco. Non riesce in pratica a esprimere con chiarezza, onestà e o coraggio la propria opinione al riguardo. In secondo luogo è da evidenziare l’atteggiamento dell’imprenditore che magari in maniera legittima, ma con sicuramente poco stile, delinea una specie di ricatto nei confronti dei consiglieri e della città, affermando che nel caso in cui non si approvasse la nuova variante procederà a costruire secondo il vecchio progetto".