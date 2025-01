Metropolitanmagazine.it - Robert Eggers avrebbe voluto realizzare anche Frankenstein

Nosferatu, ora nei cinema, è un grande successo al botteghino, ricevendo grandi elogi dai fan e una buona dose di recensioni positive dalla critica., considerato uno dei migliori registi dell’horror moderno, ha sempre sostenuto l’importanza storica di questo tipo di narrazione nel cinema ed è un grande fan dei racconti classici. Nosferatu era un progetto che aveva sempre sognato di, ma sembra che, ad un certo punto della sua carriera, gli abbia attraversato la mente. Il problema era che, per lui, fare un remake di quella storia non gli sembrava proprio giusto.“Quando è nato mio figlio, ho avuto un impulso inconscio, ma quando ho iniziato a scrivere, ero tipo, ‘Oh sì, ecco perché’, ma quando ho iniziato a provare a fare, dopo due settimane, ero tipo, ‘Non c’è modo che io possa farlo, è impossibile’“, ha condiviso in un’intervista con Conversations at Curzon.