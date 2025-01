Pianetamilan.it - Milan, Serafini: “Contro l’Inter devi avere più pulizia tecnica, più coraggio e …”

Leggi su Pianetamilan.it

Luca, giornalista rossonero, è intervenuto come di consueto negli studi diTV. Durante la trasmissione,ha condiviso il suo punto di vista sulla vittoria delnella semifinale di Supercoppa Italianala Juventus. Ecco le sue dichiarazioni. "Lunedì sera nella finalepiù, troppe volte le scelte e le giocate sono sbagliate. Nel primo tempo ilha sbagliato un terzo dei passaggi in più. Poi ci vuole più die di sfrontatezza, sapendo cheti fa in un sol boccone se ti presenti come il primo tempo di stasera. Perlomeno Conceicao è baciato dal karma". LEGGI ANCHE: Calciomercato– Arriva Rashford? Di Marzio rivela retroscena importanti >>>