Biccy.it - MariaVittoria e Tommaso litigano, lui rivela: “Non volevi lo dicessi!”

Altra lite nella casa del Grande Fratello, ma questa volta Helena e Jessica non c’entrano nulla.Mingehtti ha discusso nuovamente conFranchi, che però dopo poco ha subito cercato un confronto, facendo spazientire la ragazza: “Ora non è il momento, ti prego. Posso scegliere io quando affrontare una discussione? Ormai decidi tutto tu, quando dobbiamo parlare, quando dobbiamo interagire, confrontarci o di quando dobbiamo o non dobbiamo stare a letto, di quando dobbiamo fare ogni cosa. Senti, ti prego basta. Guarda veramente, adesso non mi va di parlare basta“.invece di lasciare i suoi spazi aha fatto una confessione che non è piaciuta alla gieffina: “Guardami negli occhi! Ogni giorno mi chiedi aiuto e ora neghi. Non mi puoi trattare male o essere nervosa verso di me.