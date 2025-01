Ilfoglio.it - L'Iran dice che l'arresto di Cecilia Sala "non ha nulla a che fare" con quello di Abedini, che è "ostaggio"

Ancora un cambio di passo nel caso di, la giornalista del Foglio e di Chora Media imprigionata nel carcere di Evin a Teheran dal 19mbre. Teheran ribalta i fatti: il caso è oggetto di un'inchiesta da parte dell'e non esiste alcun collegamento tra il suoper "violazione delle leggi islamiche" a Teheran edi MohammadNajafabadi a Milano, che invece è "un" dell'Italia. Lo ha detto il portavoce del ministero degli Esteriiano Esmail Baghaei nel suo aggiornamento settimanale, ripreso dall'agenzia di stampa Tasnim. La giornalista è stata arrestata a Teheran per "violazione delle leggi della Repubblica Islamica, come afferma il comunicato del dipartimento dei media stranieri del ministero della Cultura e dell'Orientamento Islamico", ha spiegato il portavoce, ricordando che "la comunicazione degli ultimi sviluppi e i dettagli riguardo al caso spetta al portavoce della magistratura".