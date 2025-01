Giornalettismo.com - Introduzione al software open source e alle community

Il mondo dellepuò essere definito come un universo in espansione. Le caratteristiche di internet che, sin dalla sua nascita, ha conservato questa sua caratteristica di mondo aperto, dove ciascun utente – potenzialmente – poteva offrire il suo contributo alla crescita della causa sono il presupposto stesso della loro fondazione. Tuttavia, le grandi multinazionali di Big Tech, oggi, hanno in qualche modo scoraggiato l’utente a unirsi a queste comunità virtuali e a sviluppare delle competenze da condividere per il miglioramento complessivo dell’infrastruttura. In ogni caso, il concetto di, oggi, sta vivendo una nuova fase di splendore. Come per una sorta di reazionegrandi aziende di Big Tech. Ed è un concetto che viene anche analizzato dal punto di vista statistico, dal momento che alcuni report definiscono le soluzionicome determinanti per i processi di trasformazione digitale.