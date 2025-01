Inter-news.it - Inter-Milan, Jimenez confermato? La probabile formazione

si disputerà stasera 6 gennaio alle ore 20 all’Al-Awwal Park di Riyad: di seguito ladi Sergio Conceiçao.LA SFIDA –è la finale della Supercoppa Italiana 2025. Larossonera si presenta al match dopo la vittoria per 2-1 contro la Juventus, arrivata a seguito di un secondo tempo giocato con quella mentalità che Sergio Conceiçao ha inteso trasmettere sin dall’inizio ai suoi calciatori. Ora lo scontro con la squadra italiana più in forma del momento, nonché compagine ritenuta favorita per il successo finale nelle varie competizioni italiane previste per la stagione. Ecco che, per affrontare la sua ex squadra, il tecnico lusitano non vorrà stravolgere la squadra per conservare i valori acquisiti., ladi Conceiçao:LE SCELTE – InConceiçao punterà su quel nucleo di calciatori con i quali ha iniziato a lavorare bene in questa prima settimana in rossonero.