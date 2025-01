Panorama.it - Golden Globe 2025, trionfa "Emilia Pérez". Tutti i vincitori

Leggi su Panorama.it

Era il frontrunner dei, con dieci candidature, e non ha deluso le attese:di Jacques Audiard è il filmnte dei premi assegnati dallaFoundation, alla 82^ edizione. Ha avuto meglio anche sul nostro Vermiglio di Maura Delpero. Il film francese, che è un musical su narcotraffico e transizione sessuale, ha vinto quattro premi, come miglior film musical o commedia e miglior film in lingua straniera, prevalendo anche sul candidato italiano. Zoe Saldana si è portata a casa il premio come miglior attrice non protagonista e il brano El Mal ha vinto come migliore canzone originale.A ruota, con treconquistati, c’è The Brutalist di Brady Corbet, che alla Mostra del cinema di Venezia aveva vinto il Leone d’argento – Premio speciale per la regia.