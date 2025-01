Iltempo.it - Fast & furious. Il viaggio lampo di Meloni da Trump: “Pronti a lavorare insieme”

Leggi su Iltempo.it

C'è tanto contenuto politico nell'incontro-che la Presidente del Consiglio italiana Giorgiaha tenuto l'altroieri a Mar-a Lago, quartier generale di Donald, con il prossimo presidente degli Stati Uniti. Risiede senz'altro nell'agenda, in cui rientra, e lo suggeriva anche la tempistica della partenza alla volta della Florida, il caso di Cecilia Sala e l'intreccio con la detenzione dell'iraniano Abedini. Ma risiede, molto, anche nella logica. Dopo l'altro colloquio a Parigi, in occasione della riapertura di Notre Dame, ora Giorgiaè andata nel vero cuore delismo politico, che si prepara a diventareismo di governo. E con il tycoon, ormai agli sgoccioli nel periodo di transizione, ha trovato il prossimo consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz, il prossimo ambasciatore degli Stati Uniti in Italia, Tilman Fertitta (proprietario degli Houston Rockets, squadra dell'NBA), il Segretario al Tesoro Scott Bessent e il Segretario di Stato Marco Rubio.