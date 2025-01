Sport.quotidiano.net - Faried il migliore. Winston stavolta è un disastro

Jaylen BARFORD (27 minuti, 2/5 da 2, 2/7 da 3, 1/3 ai liberi, 6 rimbalzi, 1 persa, 1 recuperata, 2 assist, 11 punti) Nei primi due quarti è l’unico a dare un minimo di pericolosità offensiva ai biancorossi. Ma cala vistosamente alla distanza. Voto 5.5 Cassius(19 minuti, 0/3 da 2, 0/3 da 3, 4/4 ai liberi, 5 rimbalzi, 2 perse, 2 assist, 4 punti) Si può battere la Virtus se il tuo miglior giocatore non è della partita? La risposta è no. Il buon Cassius commette subito un paio di falli ingenui e altri in breve sequenza ai suoi rientri. Lo tagliano fuori tecnicamente, e mentalmente dal match. Voto 4.5 Mouhamed FAYE (10 minuti, 2/3 da 2, 2 rimbalzi, 4 punti) Fino a quando una botta alla gamba non lo mette fuori combattimento, non demerita. Voto 6 Jamar SMITH (16 minuti, 0/1 da 2, 1/3 da 3, 2 perse, 3 punti) Al rientro è palesemente, e comprensibilmente, fuori condizione.